Америка хоче насильно стерелізувати 700 000 чоловіків Африки

У Руанді, відомій своєю бідністю і СНІДом, почата програма стерилізації 700 000 чоловіків зрілого віку.

Програма розрахована на 3 роки і повністю фінансується USAID(агенство міжнародного розвитку, США), що повністю існує на гроші платників податків.

Як заявив Стівен Мошер, глава "Інституту Дослідження Населення"(США): «У Руанді вважають, що чоловіки "добровільно " йтимуть на операцію», але «при таких масштабах і конкретному числі тих, що стерилізується, це неодмінно приведе до насильства і примусу з боку влади». Характерно, що закони США категорично забороняють фінансування примусових стерилізацій і абортів. Стівен Мішер розповів, що компанію планується почати з роздачі презервативів, а потім почати агітаційну компанію, яка стверджує, що вазектомія є "найоптимальнішим" способом боротьби з недугою. Глава "Інституту Дослідження Населення" закликав жителів США бойкотувати цю програму.

newsland.ru