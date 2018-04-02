Як вибрати професію, щоб не стати інвалідом

Правильно вибравши роботу, можна уникнути ускладнень більшості хронічних захворювань. «Труд» за допомогою рекрутеров і лікарів дізналася, які найпоширеніші протипоказання по здоров`ю для різних професій і яким чином їх сумістити з кар`єрою.

Хоч би одну з десяти «хвороб цивілізації» можна зустріти практично у кожного жителя мегаполісу.

«Спочатку заробляється багато грошей ціною здоров`я, а потім доводиться витрачати ці гроші на його відновлення», - говорить керівник групи консультантів по пошуку і підбору персоналу холдингу «Імперія кадрів» Тетяна Акимкіна. І не завжди зароблені засоби допоможуть повернути здоров`я.

«Змінивши роботу, я не тільки уникла ускладнень своєї хронічної астми, але і практично вилікувалася від неї», - розповідає Ганна Мусієнко. Раніше вона працювала в офісі. Брак свіжого повітря і велика кількість пилу, яку сама вона прибрати не могла, сприяли тому, що щоосені і щовесни у неї були сильні ускладнення - її часто відвозили на «швидкій».

«Тоді я вирішила, що мені потрібна робота на свіжому повітрі, - говорить Ганна. - І стала екскурсоводом в садибі. Довелося, звичайно, прочитати велику кількість літератури, підучити історію. Але це виявилося не таким важким, як здається на перший погляд. Ось вже 8 років, як я не приймаю ліків і не буваю в лікарні».

Грім не пролунає, мужик не перехреститься

«Потрібно завжди пам`ятати про те, що бажання вилікуватися повинне бути обопільним, - говорить Наталія Гусєва. - Одного завзяття лікаря недостатньо». Тому не варто нехтувати порадами вашого лікаря.

«У сучасному економічному суспільстві маса різноманітних сфер для самореалізації. Можна сказати „на будь-яку хворобу", - розповіла керівник групи консультантів з пошуку і підбору персоналу (напрям FMCG) холдингу „Імперія кадрів" Тетяна Акимкіна. - Тому, будуючи довгострокові плани, варто задуматися ось про що: заробивши багато грошей, витрачаючи своє здоров`я, потім доводиться віддавати ці гроші на його відновлення».

Астма олімпійському чемпіонові не перешкода При виборі професії в першу чергу потрібно пам`ятати про те, що вона не повинна шкодити вашому здоров`ю.

Обов`язково проконсультуйтеся з лікарем. Можливо, ви зможете залишитися на своєму робочому місці, виконуючи ті або інші розпорядження.

«Є і спортсмени-астматики, олімпійські чемпіони», - говорить Наталія Гусєва. Постійні консультації з лікарем, виконання всіх його вказівок можуть позбавити вас від зміни професії. Але іноді це неминуче.

Якщо проблеми із здоров`ям виникли тоді, коли робота вже є, потрібно спробувати поговорити з начальником. «Будь-яка організація, яка піклується про своїх службовців і розуміє, що „кадри вирішують все", піклуватиметься і про їх комфорт», - говорить Тетяна Акимкіна.

Але працедавці бувають різні. Можливо, зміна роботи виявиться неминучою. Як би не хотілося зберегти звичний спосіб життя, зробити це краще щонайшвидше. Благо ринок праці виходить з кризи і можливості для працевлаштування навіть зараз існують для фахівців різного профілю з будь-яким досвідом роботи.

«Загальна рекомендація - знайти хорошого фахівця-куратора, який виведе з хворобливого стану до того або іншого ступеня скорочення переліку обмежень в праці, і це реально», - радить доктор медичних наук Віктор Бондар.

Хвороби в цифрах 27% росіян зайнято в умовах, що не відповідають гігієнічним нормативам умов праці

10% жителів країни зайняті на важких роботах

5 млн. осіб в Росії страждають цукровим діабетом

10 млн. жителів країни хворі на псоріаз

6 млн. росіян хворі на різні форми астми

14 млн. осіб в Росії страждають остеохондрозом

Джерело: Росстат, відкриті джерела

Гіркий досвід Нурлан Голубчиков, кухар:

- За освітою я кухар, але багато років працював охоронцем в підвальному приміщенні. Мені подобалося: спокійно, хоч і дуже сиро, але за такі умови добре доплачували. З часом став помічати якусь слабкість. Став набагато частіше хворіти, будь-яка застуда вибивала з колії. Раз на півроку ми проходили плановий медогляд, і на одному такому мені сказали, що потрібно перевірити щитовидку. Робота під землею спровокувала розвиток пухлини. Пухлина виявилася доброякісною, але мені видалили дві третини щитовидної залози. У 36 років я одержав пенсію по інвалідності. Роботу довелося змінити - здоров`я дорожче.

Аріна Васильєва, медсестра:

- Я за освітою медик. Все життя пропрацювала акушером. Багато грошей там не платять. Закінчила курси дитячого масажиста. Пропрацювала ним 10 років. Оскільки в пологовому будинку працювала цілодобово, у вихідні могла робити до трьох масажів в різних кінцях Москви. Звичайно, така робота вимотує. Йде велике навантаження на руки. У якийсь момент я зрозуміла, що вже не можу писати правою рукою - дуже слабшали суглоби. Намагалася перенавчитися і писати лівою. Але не вийшло. Тоді довелося задуматися про зміну роботи. Влаштувалася в приватну клініку медсестрою - беру аналізи крові. Платять там значно більше, ніж в пологовому будинку. Можна обійтися і без масажів. До того ж я досить рано закінчую, з`явилося більше часу.

Олександр Курсов, бармен:

- Я влаштувався на роботу офіціантом. На новому місці мене все влаштовувало, окрім режиму харчування. Ми працювали змінами по 12 годин, за зміну - одна перерва на обід і дві маленькі на перекур.

Нормально поїсти за цей час майже не виходило - в кращому разі один раз. Ще в армії я заробив виразку шлунку, так що тепер знаю, як важливо вчасно поїсти. Зараз працюю барменом, але тепер у мене перерви кожні чотири години по 20 хвилин, і шлунок не встигає спорожніти.

Ганна Лебідь, перукар:

- Три роки тому я закінчила коледж за фахом «перукар». Про цю професію мріяла з дитинства. Коли почала працювати, все дуже подобалося, але вже після півроку роботи відчула, як страшно болять ноги. Я працювала стоячи по 10 годин в день і ще підробляла вдома. У мене з`явилося варікозне розширення вен. Поки що я у декреті, але серйозно думаю про зміну спеціалізації.

Анемія

«Анемія - зниження гемоглобіну, а відповідно, можливості розносити кисень по організму», - говорить доктор медичних наук Віктор Бондар.

Цим хворим не можна працювати в погано провітрюваних приміщеннях і з токсинами або хімією.

Таким людям не варто працювати на лакофарбних підприємствах, в хімічній промисловості.

Остеохондроз

Навіть робота в офісі протягом дня без перерви може стати причиною хворобливого стану спини.

«Тут немає рецепту. Можна працювати бухгалтером, сантехніком, контролером на виробництві, фахівцем з персоналу, логістом, посідати будь-яку адміністративну посаду, - говорить Тетяна Акимкіна. - Головне, не забувати про відпочинок». Кожну годину необхідно розминати суглоби.

Цукровий діабет

При будь-яких формах потрібно уникати дії токсичних речовин, здатних вплинути на систему травлення. Хворим цукровим діабетом варто уникати надмірних фізичних і психоемоційних навантажень, коли організм може воднораз витратити весь наявний інсулін, а у підшлункової залози запасу немає.

Психоемоційні навантаження можуть чекати людину в будь-якій сфері, особливо у галузі роботи з людськими ресурсами: кадрові служби, а також керівні посади в будь-якій сфері і галузі. Варто застерегти себе від важливої соціальної роботи, пов`язаної з періодичними негативними стресами: служба «швидкої допомоги», служба порятунку, служба довіри, міліція, робота в дитячих будинках або школах.

Далекозорість

Більшість людей вважають погіршення зору ледве чи не нормою, не звертаючи на цю проблему належної уваги. Проте далекозорість може сильно ускладнити життя, якщо місце роботи буде обрано неправильно. Лікарі радять звернути увагу на міопатію і далекозорість складних форм.

«При далекозорості середньої тяжкості і міопії вибір професій обмежений: таким людям небажано працювати на посадах, пов`язаних з постійним перенапруженням зору. Наприклад, оператор ПК, секретар, коректор», - говорить лікар-офтальмолог лікувально-діагностичного центру «На Масловці» Світлана Макуха.

Короткозорість

«Для людей з короткозорістю підійде будь-яка професія, не пов`язана з офісною діяльністю, - говорить фахівець кадрового агентства Kelly Services Дмитро Косов. - Причому йдеться не тільки про фізичну працю, якою займаються так звані „сині комірці".

Можна попрацювати, наприклад, торговим представником - в цій професії значна частина часу витрачається на поїздки, особисті переговори».

З цією думкою погоджуються і окулісти, додаючи при цьому, що на зір може вплинути безліч чинників.

Псоріаз

Псоріаз - хронічне захворювання, дерматоз, що вражає в основному шкіру.

Хворим псоріазом слід уникати дії хімічних чинників. Вони можуть спровокувати ускладнення хвороби.

Робота в будівництві або хімічній промисловості протипоказана. Хоча багато хто не відмовляється від цієї роботи через надбавки за шкідливість.

Вибирати високооплачувану роботу на хімічному виробництві, тим більше людям з псоріазом, необачно. Не секрет, що тривалість життя таких співробітників нижча середнього рівня по країні», - говорить Тетяна Акимкіна.

Гіпертонія

Особливих обмежень умов праці у гіпертоніків немає. «Їм необхідно мати можливість постійно контролювати свій тиск. Варто уникати роботи на глибині: у шахтах, на підводних човнах», - говорить лікар-терапевт Тетяна Топішко.

«Альтернативою може бути робота на переробних підприємствах. Тим більше колишньому шахтареві буде не так складно перейти на роботу в подібну організацію», - радить Тетяна Акимкіна. Варто подумати про роботу, не пов`язану з перепадами навколишнього тиску. Це будь-яка офісна робота, нешкідливі виробництва.

Астма

Хворим астмою не можна працювати там, де багато пилу: у бібліотеках, на складах. Також їм варто уникати сильних фізичних навантажень, говорить лікар загальної практики Наталія Гусєва.

«Хворим астмою варто утриматися від будь-яких хімічних виробничих або переробних підприємств. Не дивлячись на те, що останні стандарти по охороні праці і техніці безпеки охоплюють гігієнічні аспекти, виробництво - не ваша робота», - радить Тетяна Акимкіна.

Варто пам`ятати, що надмірна м`язова активність в більшості випадків приводить до нападів астми. Тому буде вельми необачно астматикові влаштовуватися на роботу вантажником або тренером по фітнесу, асфальтоукладальником.

Алергія

Алергікам при пошуку вакансії варто звернути увагу на те, де і з чим їм доведеться працювати. «Людям з алергією варто уникати алергенних чинників. Але часто основна причина алергії - це пил», - говорить лікар загальної практики Наталія Гусєва.

Знаючи особливості свого організму, тільки сам претендент може зрозуміти, чи підійде йому це місце. «Я прийшла на співбесіду в офіс, - розповідає маркетолог Ксенія, - мені запропонували приступити до роботи, але за декілька годин, проведених там, я почала чухатися». Пізніше дівчина зрозуміла, в чому справа. Архіви документів стояли прямо в коридорах і збирали весь офісний пил.

Гастрит

Людям, страждаючим гастритом, варто вибирати професії, при яких вони зможуть дотримуватися строгого режиму харчування. За словами лікаря-терапевта Тетяни Топішко, для людей з хворим шлунком важливо харчуватися не тільки правильно, але і часто. Для того, щоб в шлунку не скупчувався сік, який роз`їдає його стінки, потрібно їсти небагато і часто. При цьому варто стежити за поєднанням білкової і вуглеводної їжі в раціоні.

Вибираючи роботу, слід звернути увагу на графік. Протягом дня він повинен припускати декілька перерв, хоч би невеликих, на те, щоб перекусити.

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