Хірург забув ножиці в шлунку жінки

У Франції жінка прожила п`ять місяців з ножицями в шлунку, забутими там хірургом під час операції з абдомінопластики.

30-річна Анн, що перенесла дві вагітності, звернулася в клініку Ліона з тим, щоб зробити абдомінопластику. Завершивши операцію, яка була названа «успішною», хірург забув в її шлунку ножиці. Виписавшись з клініки, Анн стала скаржитися на сильні болі в животі. У відповідь на її скарги хірург заявляв, що це «нормально», повідомляє GZT з посиланням на The Telegraph.

Жінці стала ясна причина її болів тільки після того, як під час сильного нападу кашлю вона виплюнула шматочок металу. Після цього Анн терміново звернулася до оперуючого хірурга, який проте попросив її почекати з хірургічним втручанням до понеділка, оскільки в день звернення була п`ятниця. Він також відзначив, що це «невелика подія» і краще, щоб це відбулося в кінці, а не на початку його кар`єри.

До справжнього моменту ножиці видалені з шлунку Анн, і вона перебуває після другої операції вдома. Жінка збирається подати на хірурга до суду.

focus.ua