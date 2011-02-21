Четверо обіймів в день - ліки від стресу

Обійми допомагають позбутися стресу і навіть больових відчуттів, вважають психологи з Каліфорнійського університету в США.

На їх думку, секрет щасливого сімейного життя – четверо обіймів в день, пише takzdorovo.ru.

Для дослідження запросили 25 добровольців – в основному студентів, у яких були стабільні стосунки останні півроку. Після серії експериментів з`ясувалося, що жінки стають менш чутливі до болю, якщо у них є можливість дивитися на фото бойфренда або тримати його за руку.

На думку учених, цей ефект аналогічний тому, що одержують власники домашніх тварин від погладжування вихованців. Адже, як показують дослідження, ті, хто мають чотириногих друзів, легше справляються з наслідками стресу і краще відчуваються.

Крім того, учені опитали сімейні пари, які вважають себе щасливими, і з`ясували, що запорука успішного шлюбу – це як мінімум четверо обіймів в день. Плюс дві романтичні прогулянки в місяць, один похід в кіно тільки удвох і квіти для дружини не рідше разу в чотири тижні.

Ці нехитрі заходи дозволяють зберегти теплі стосунки в сім`ї, що, на думку учених, – один з найважливіших засобів профілактики серцево-судинних захворювань і передчасної смерті.

takzdorovo.ru