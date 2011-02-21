18-річна британка померла після першого поцілунку

У Великобританії 18-річна дівчина померла відразу ж після свого першого поцілунку на очах у здивованого хлопця.

Причиною смерті Джемми Бенджамен лікарі вважають синдром раптової смерті, повідомляє Daily Telegraph.

Встановлено, що вечір перед смертю Джемма провела в місті з бойфрендом Денієлом Росом, потім вони прийшли до нього додому, тому що він забув свою банківську картку. Вони поцілувалися, вона сіла на диван - і очі її закотилися, рот скривився, вона знепритомніла і померла.

Зусилля Роса реанімувати її до прибуття лікарів швидкої допомоги ні до чого не привели. Розслідування встановило, що допомогти їй було в принципі неможливо. Батьки Джемми сказали, що вона була дуже здоровою і фізично міцною, чудово плавала на дальні дистанції і грала в хокей.

Від синдрому раптової смерті в Британії щорічно вмирає 500 осіб.

focus.ua