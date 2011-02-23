У рисі виявили небезпечний канцероген

У Китаї розгорається новий продовольчий скандал: до 10% рису, який вирощується у країні, заражено токсичними важкими металами, що потрапляють у навколишнє середовище в результаті неконтрольованого промислового зростання, повідомляє Le Nouvel Observateur з посиланням на Nouveau siècle.

Рис є основним продуктом харчування у Китаї, який виробляє його 200 мільйонів тонн на рік. З усіх зернових рис найбільш сприйнятливий до кадмію, який міститься у воді, що проходить через шахти, де видобувається свинець, олово і мідь.

Згідно з дослідженнями, які проводилися у Китаї з 2007 року, приблизно 10% рису, що вирощується у країні, заражено кадмієм, причому рівень забруднення значно перевищує норму.

Кадмій — токсична і канцерогенна речовина, що накопичується у тілі людини протягом усього життя і впливає на стан нирок, кісток і печінки,

Китай експортує свій рис до Японії, Росії і Європи. Ще до нинішнього скандалу Greenpeace застерігав від імпорту китайського рису, який містить ГМО і не має необхідних дозволів, до Європи, де він використовується не тільки для виробництва рисової локшини, пива та йогуртів, але і дитячого харчування.

www.zn.ua