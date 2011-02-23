Мобільний телефон перевірить роботу серця

Вчені розробили телефон EPI Life, за допомогою якого можна зробити кардіограму серця і відразу надіслати онлайн-дані до медичного закладу.

Мобільний телефон EPI Life оснащений 1,3-мегапіксельною камерою, сенсорним екраном з діагоналлю 2,8" і вбудованим модулем Bluetooth. Датчик EPI Mini сумісний з усіма популярними операційними системами для смартфонів.

Щоб перевірити роботу серця необхідно доторкнутися пальцем до спеціального сенсора у мобільнику Life або Bluetooth-датчику Mini.

При торканні обидва гаджета роблять спрощену версію кардіограми і передають дані безпосередньо до медичного закладу. Там вони обробляються, а у відповідь користувачеві приходить SMS із текстом, чи все у нього добре і нема чого турбуватися, або ж що до нього відправлено карету швидкої допомоги.

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