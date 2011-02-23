Ранні симптоми психічного розладу

За даними ВООЗ, характерні ознаки психічного чи поведінкового розладу - це порушення мислення, настрою або поведінки, які виходять за рамки існуючих культурних переконань і норм. У більшості випадків ці симптоми пов`язані з пригніченим станом людини і перешкоджають виконанню ним своїх функцій.

При психічних розладах розвиваються симптоми, які помічають пацієнти або їх близькі:

- фізичні (біль і порушення сну);

- емоційні (відчуття печалі, страху або тривоги);

- когнітивні (труднощі чіткого мислення, патологічні переконання, порушення пам`яті);

- поведінкові (агресивна поведінка, нездатність виконувати повсякденні функції, зловживання психоактивними речовинами);

- перцептивні (людині здається, що він бачить або чує те, що не бачать і не чують інші).

Для різних розладів характерні конкретні ранні ознаки. Людям, у яких проявляються один або кілька таких симптомів, ВООЗ настійливо рекомендує звертатися по допомогу. У перелік психічних розладів входять: депресія, зловживання психоактивними речовинами, шизофренія, розумова відсталість, дитячий аутизм і недоумкуватість. Причини виникнення багатьох психічних розладів повністю не розпізнані, але вважається, що на їхній розвиток впливає поєднання біологічних, психологічних і соціальних факторів: стресові події, складна атмосфера у сім`ї, хвороби мозку, спадковість або гени, медичні проблеми.

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