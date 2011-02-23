Скільки їсти м'яса, щоб не захворіти на рак

Велика Британія ніколи не славилася вишуканістю національної кухні, яка є повною протилежністю витонченого кулінарного мистецтва географічно близьких сусідів - французів. Проте англійці завжди любили м`ясо (відомі яловичі стейки по півкіло вагою - саме їхній винахід). Тим сильнішим був шок мешканців Сполученого Королівства, коли минулого тижня МОЗ опублікував свої рекомендації та попередження щодо споживання м`яса. Англійців, любителів темного пива і смаженого м`яса, залякують раком товстої кишки і рекомендують з`їдати все ті ж півкілограма смачного продукту, але за раз, а протягом ... тижня.

Міністерство охорони здоров`я Великобританії оприлюднило свої рекомендації щодо споживання так званого «червоного м`яса» (свинини, яловичини, барании). Мешканців країни закликають обмежити свій апетит до не більше 500 г м`яса на тиждень.

Першою реакцією мільйонів любителів смачної їжі, якою є для більшості англійців м`ясо, було здивування і недовіру. 17 учених, які підписали відозву МОЗ про шкоду м`яса, дотримуються іншої точки зору. Вони вважають, що рекомендовані норми споживання м`яса слід знизити з нинішніх 90 г на людину на добу до 70 г, і при цьому підкреслюють, що не менше 33% дорослих британців щодня з`їдають більше 100 г м`яса, що значно підвищує ризик захворіти на рак кишечника, серцево-судинними захворюваннями і діабетом 2-го типу.

Також надмірне споживання м`яса дівчатками призводить до раннього початку місячних, що в свою чергу може бути чинником ризику розвитку раку молочної залози, попереджають британські медики.

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