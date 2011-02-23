Група крові розповість, чим захворіє людина

Чи може група крові визначити ступінь ризику розвитку раку, безпліддя, виразки шлунка, холери, малярії? На ці питання вирішили відповісти вчені.

Варто сказати, тривалий час наукове співтовариство з підозрою ставилося до теорії "групи крові". Масла у вогонь підлила знаменита дієта, підбирається за цим показником. Її автори стверджували, що люди з різними групами крові неоднаково засвоюють продукти.

Останні ж дослідження підтверджують: справді, кров грає важливу роль. Зокрема, мова йде про визначення схильності до смертельних недуг. Наприклад, перша група крові знижує ризик розвитку серцевих нападів, стверджують дослідники з університету Пенсільванії. Вони спеціально проаналізували стан здоров`я 20 000 добровольців.

Ця робота показала: більшість людей з геном Adamts7 мають надзвичайно високий ризик серцевого нападу. Але якщо у людини є цей ген і одночасно перша група крові, збільшення ризику не фіксується. Керівник дослідження, лікар Муредах Рейлі, вважає, що відкриття дозволить розробити нові типи терапії.

Взагалі групи крові відрізняються антигенами, які знаходяться на поверхні червоних кров`яних клітин. Кожна група розвивалася, щоб забезпечити захист від смертельних хвороб, однак у кожної є і свої слабкості. Так, люди з першою групою крові мають менше шансів померти від малярії порівняно із власниками інших груп. Зате вони схильні до холери і виразки шлунка, що викликають віруси і бактерії.

А лікар Густаф Едген з Каролінського інституту заявляє: людям з другою групою крові слід брати до уваги негативний вплив куріння, алкоголю та використання нестероїдних протизапальних препаратів з точки зору появи раку шлунка. У свою чергу, люди з першою групою крові не захищені від бактерій Helicobacter pylori, що викликають виразку шлунка і дванадцятипалої кишки.

До речі, раніше американські фахівці, вивчивши понад 560 жінок, встановили: група крові визначає успішність зачаття дитини. У жінок з першою групою вдвічі менша кількість яйцеклітин і нижча якість. Гарвардський університет нещодавно визначив, що жінки з третьою і четвертою групою крові мають підвищений ризик розвитку раку яєчників. Також незалежні вчені приписували даним групам крові підвищений ризик раку підшлункової залози. Ще четверта група також може подвоювати або навіть потроювати ризик розвитку прееклампсії у вагітних жінок.

Данські експерти стверджують, що чоловіки з першою групою крові мають схильність до зайвої ваги. Вони захищені в більшій мірі від раку, але схильні до норовірусу, що є в 90% випадків є причиною шлунково-кишкових захворювань небактерійний природи.

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