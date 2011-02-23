Діти з бідних кварталів здоровіші за своїх багатих однолітків

Багаті люди не завжди вирізняються здоров`ям. Дослідники Університету Райса, Колумбійського та Прінстонського університетів з`ясували, як наявність або відсутність фінансового благополуччя впливає на стан здоров`я людини.

Вивчивши дві групи дітей (одна - діти багатих батьків, друга - діти з бідних кварталів), вчені прийшли до наступних висновків: небагаті діти від 5 років, що живуть у неблагополучних за економічним становищем районах, більше часу проводять на свіжому повітрі, на 13% частіше граючи в день на вулиці.

При цьому кожна додаткова година, яку дитина проводила поза домом, знижувала індекс його маси тіла на 1,5%, констатує професор Рейчел Кімбро. В цілому фахівці простежили більш ніж за 1800 дітьми протягом дворічного періоду. Експерти наголошують: діти з благополучних сімей часто проводять час перед телевізором. У підсумку вони страждають через зайву вагу і проблеми з серцево-судинною системою.

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