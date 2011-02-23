Північні країни захоплюють небезпечні кліщі

У Швеції кліщовий бореліоз та енцефаліт скоро вийдуть на рівень справжньої епідемії. Справа в тому, що кліщі, які переносять дані захворювання, стрімко поширюються внаслідок глобального потепління клімату.

За оцінками фахівців, до кінця XXI століття небезпечні кліщі заселять велику частину Швеції, Норвегії та Фінляндії. Єдиною заповідною зоною залишиться гориста місцевість. Підвищення ж середньої температури призводить і до збільшення тривалості періоду активності комах і тварин (переважно гризунів), на яких вони паразитують.

Як заявляє еколог Елізабет Ліндгрен, теплі зими, тривалі весна й осінь, рясні опади - ідеальні умови для розмноження кліщів. На даний момент в найбільшій небезпеці - мешканці узбережжя провінцій Стокгольм, Седерманланд і Упсала.

Фахівці нагадують: бореліоз характеризується лихоманкою, головним болем, втомою і характерною шкірною висипкою на початковому етапі. Іноді починається розвиток патологій у тканинах серця, суглобах, нервовій системі та очах. Хронічна стадія захворювання загрожує інвалідністю. А ось енцефаліт супроводжується набряком речовини головного мозку, дегенеративними змінами в передніх рогах шийної частини спинного мозку, ядрах довгастого мозку, корі мозку.

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