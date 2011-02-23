У кого може бути варикоз

Здавалося б, співробітники офісів не «працюють ногами» стільки, скільки вчителі, хірурги, перукарі, продавці або стюардеси, для яких варикоз - захворювання професійне. Але у «білих комірців» є свої групи ризику.

Верхній рядок цього хіт-параду, звичайно, займають кур`єри. Їх, як і вовка, ноги годують, а значить, вени постійно знаходяться в режимі перевантаження. Здорові судини, швидше за все, впораються, але якщо з венами не все в порядку, кров почне застоюватися і розтягувати судини. Привіт, варикоз!

Почесне друге місце ділять секретарі, офіс-менеджери і бухгалтери. Не рятує навіть те, що всі вони більшу частину робочого часу все-таки проводять сидячи. Просто в цьому випадку вени страждають не від перевантаження, а від «затиску». Особливо шкідливо, попереджають лікарі-флебологи, сидіти нога на ногу. Щоб наочно уявити, що при цьому відбувається - уявіть собі поливальний шланг, на який час від часу наступають перехожі. Рідина, то накопичується перед місцем затиску, розпираючи стінки, то з подвоєною силою спрямовується далі, коли шлях вільний. Не всяка гума витримає таку перевірку на міцність, вже не кажучи про вени.

До того ж, зазвичай «сидячі» посади займають жінки, а в них шанс набути варикозу і так набагато вищий, ніж у чоловіків. Причина - коливання рівня статевих гормонів. Наприклад, через особливості менструального циклу, прийом оральних контрацептивів, під час вагітності або у зв`язку з настанням клімаксу.

Третє місце в списку ризикують захворіти на варикозне розширення вен займають менеджери, яким часто доводиться їздити у відрядження, особливо - літати на літаках.

На жаль, компанії не завжди оплачують своїм співробітникам перельоти бізнес-класом, де відстань між кріслами в салоні дозволяє зручно витягнути ноги і розслабитися. У результаті різко сповільнюється відтік венозної крові. Тут не допоможуть навіть компресійні шкарпетки. В результаті у більшості з тих, кому за тридцять, після такої «приємної» подорожі ступні болять і набрякають. І добре, якщо літати доводиться раз на місяць і недалеко.

І навіть порівняно осілі менеджери не застраховані від варикозу. Обов`язковий атрибут успішності - машина - в умовах мегаполіса перетворюється на чинник, що провокує хворобу. Багатогодинне стояння у «пробках» перевантажує вени не гірше перельоту в економ-класі.

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