СНІД - головна причина смерті від інфекцій в Китаї

У 2010 році СНІД став провідною причиною смерті від інфекційних захворювань в Китаї.

Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров`я країни.

За даними китайського МОЗ, за рік від СНІДу померло 7743 мешканці країни. Як повідомив директор Бюро з контролю і профілактиці захворювань Хао Яо, це захворювання є найчастішою причиною смерті серед всіх інфекцій третій рік поспіль.

«Кількість смертей від СНІДу значно зросла останніми роками, але це не означає, що заходи з контролю поширення інфекції та її лікування не приносять результатів», - заявив він.

Хао пояснив, що велика кількість китайців заразилися ВІЛ в кінці 1990-х років. При цьому багато випадків інфекції протягом тривалого часу не були виявлені через нестачу коштів. Тому в даний час масове виявлення старих випадків зараження призводить до зростання показника захворюваності, а прогресування захворювання у тих, що заразилися раніше погіршує статистику смертності.

Уряд Китаю планує значно розширити масштаби скринінгу на ВІЛ в найближчі роки. В даний час ВІЛ-інфекція виявлена приблизно у 740 тисяч китайців. За прогнозами експертів, до кінця 2015 року цей показник досягне 1,2 мільйона осіб.

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