СУМЩИНА БОРЕТЬСЯ ПРОТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Всього в області працює 67 лікарів-фтизіатрів, котрі надають протитуберкульозну допомогу населенню. Значна увага приділяється профілактичному огляду, під час якого лікарі щорічно виявляють близько 60-70% хворих на туберкульоз. Саме профілактичні огляди допомогли знизити кількість хворих на туберкульоз з 58,3 у 2005 році до 54,8 на 100 тисяч населення у 2006 році. Не на останньому місці знаходиться й санаторно-курортне лікування жителів Сумщини. Лише минулого року 380 дорослих та 805 дітей отримали путівки на курорти.

Наприкінці 2006 та на початку нинішнього року за кошти, виділені з держбюджету, придбали 4 пересувних флюорографи для Шосткинської, Недригайлівської, Роменської та Охтирської ЦРЛ. Щорічно держфінансування на протитуберкульозні заходи зростає. Якщо в 2002 р. область закупила протитуберкульозних препаратів на суму 495,9 тис. грн., то в 2003 р. - на 722,6 тис. грн.; у 2004 р. - на 431,7 тис. грн.; у 2005 р. - на 965,6 тис. грн.; а в 2006 р. - на 1649,9 тис. грн.

Велику увагу в області приділяють профілактиці туберкульозу серед людей, котрі перебувають у місцях позбавлення волі. За кожним виправним закладом закріплені територіальні протитуберкульозні заклади. Їх лікарі-фтизіатри надають консультативну та лікувально-профілактичну допомоги в’язням. Так, у 2006 році 4,3 тис. ув’язнених пройшло флюорографічне обстеження, під час якого виявили 61 хворого на туберкульоз. А 71 звільненого з місця позбавлення волі взяли на диспансерний облік.

При 8-ми центральних районних лікарня відкриті туберкульозні відділення на 250 ліжок. У Сумській дитячій дитячій лікарні фунуціонує відділення на 25 ліжок. Загалом в області налічується 645 туберкульозних ліжок. Та це значно менше, ніж необхідно для лікування хворих, яких тільки зараз на диспансерному обліку знаходиться 17,5 тис. Із них 2,2 тис. з активною формою туберкульозу.

До групи ризику в першу чергу потрапляють непрацюючі верстви населення - 270 осіб (40,2%), робітники – 119 (17,7%), пенсіонери - 42 (6,3%), службовці – 31 (4,6%) та медичні працівники - 16 (2,4%). Як це не прикро, але за останні роки кількість лікарів, хворих на туберкульоз, зросла на 33%.

Останніми роками туберкульоз в області значно «помолодшав». Особливо це стосується Путивльського, Глухівського, Середино-Будського та Охтирського районів.

Найскладніша ситуація з тубзахворюваністю в Путивльському (72,0), Краснопільському (62,8), Буринському (58,6) районах та м. Суми - 55,3 на 100 тисяч населення.