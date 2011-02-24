У Росії складається несприятлива для жінок тенденція - чоловіків стає все менше. Чому так відбувається? За словами лікаря Сергія Агапкіна, причиною тому біологічна схильність, яка криється в гормонах. Що можна змінити? Про це лікар розповів "Ранку Росії".

За словами експерта, така тенденція склалася не зараз, а ще в доісторичні часи. "Якщо подивитися, то за своєю природою чоловік, в першу чергу, захисник. Раніше співвідношення чоловіків і жінок було ще більш катастрофічним. Внаслідок того, що зараз значно менше воєн і озброєних конфліктів, втрати серед чоловіків істотно знизилися", - підкреслив ведучий програми "Про найголовніше".

Звернувшись до історії, доктор відзначив, що якщо узяти ситуацію 300-500 років тому, вона була катастрофічною, тоді на 10 дівчаток могло доводитися тільки 3-4 хлопчики. Проте хай зараз воєн ніяких не немає, все одно співвідношення не рівне. Це доктор пояснив тим, що війна людини з собою продовжується.

"Берегти, пестити і леліяти чоловіків марно, тому що єдиний ворог здоров`ю чоловіка - це він сам. Навіть біологічно у чоловіків є певна схильність. Наприклад, у них значно раніше виявляються серцево-судинні захворювання, від яких смертність зараз одна з найвищих в світі. У жінок вони виявляються у віці після 50 років. І в цьому відношенні чоловіки більш уразливі", - резюмував Сергій Агапкін.

newsland.ru