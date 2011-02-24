10 найкорисніших сніданків
Думка данських учених
За висновками досліджень фахівців з`ясувалося, які з продуктів будуть найкориснішими на сніданок. Медики розповіли, що потрібно їсти вранці, щоб зберегти здоров`я і бути бадьорим протягом всього дня. За словами медиків, сніданок повинен бути легким.
Вранці не слід об`їдатися, оскільки це може привести до ожиріння. Окрім цього, ситні сніданки підвищують тиск. Провівши дослідження, ученими було встановлено 10 найкорисніших сніданків:
яєчня або омлет
вівсяна каша з додаванням фруктів або сухофруктів
мюслі, заправлені соком або молоком
гречана каша з молоком
фруктовий салат
овочевий салат із зеленню
сир з фруктами
цільнозерновий хліб
йогурт
низькокалорійний сир
На сніданок данські учені рекомендують їсти супи. Найшвидше засвоюється рідка їжа і до того ж така їжа не провокує появи відчуття тяжкості в животі.