За висновками досліджень фахівців з`ясувалося, які з продуктів будуть найкориснішими на сніданок. Медики розповіли, що потрібно їсти вранці, щоб зберегти здоров`я і бути бадьорим протягом всього дня. За словами медиків, сніданок повинен бути легким.

Вранці не слід об`їдатися, оскільки це може привести до ожиріння. Окрім цього, ситні сніданки підвищують тиск. Провівши дослідження, ученими було встановлено 10 найкорисніших сніданків:

яєчня або омлет

вівсяна каша з додаванням фруктів або сухофруктів

мюслі, заправлені соком або молоком

гречана каша з молоком

фруктовий салат

овочевий салат із зеленню

сир з фруктами

цільнозерновий хліб

йогурт

низькокалорійний сир

На сніданок данські учені рекомендують їсти супи. Найшвидше засвоюється рідка їжа і до того ж така їжа не провокує появи відчуття тяжкості в животі.

flistnews.com