Маленькі радощі робочого дня

На роботі треба працювати — це відомо всім, і більшість з нас шанує не тільки Кримінальний, але і Трудовий кодекс. Але навіть якщо ви ходите на роботу, як на свято, бувають дні, коли робочий день ніби тільки почався, а ви вже мрієте про його закінчення.

Щоб зробити день приємнішим, необов`язково пропадати в соціальних мережах, годинами базікати, займатися манікюром на робочому місці або 50 разів бігати палити. Прикрасити трудові будні вам допоможуть прості, але дієві поради, дотримання яких ніяк не образить вашого працедавця.

Мій стіл — моя фортеця

Світлана, 26 років, менеджер по персоналу: «Я завжди дуже любила милі дрібнички: іграшки, сердечка, фотографії. Крім того, мені доводилося мати справу з великим об`ємом документів. Уявляєте, на що був схожий мій стіл? Я приходила на роботу, бачила ці гори і купи — і жити хотілося все менше. Але одного разу я спеціально затрималася після роботи, щоб провести ревізію. Не скажу, що це було легко, зате тепер все змінилося. Кожен ранок мене зустрічає фактично порожній стіл, і коли я за нього сідаю, мене охоплює відчуття легкості і свободи. Мені все по плечу!».

Ваше робоче місце повинне додавати вам сил, а не забирати їх. І якщо стіл завалений купою непотребу, навіть «дуже потрібного», є сенс упорядкувати його, а частину просто викинути. Для паперів є теки і файли, не лінуйтеся їх розкладати. Ваш стіл не галантерейна лавка. І чим більше на ньому вільного місця, чим він чистіший, тим легше вам дихається.

Орігамі

Ірина, 22 року, маркетолог: «Це відбулося якось само собою. Одного разу ми з командою обговорювали одну спірну стратегію. Думки розділилися, загострення пристрастей наростало. І тут я звернула увагу, що машинально складаю щось з паперу — виявилось, це був японський журавель. У дитинстві я дуже любила орігамі, мене це заспокоювало. Тепер я ніколи не відмовляю собі в цьому маленькому задоволенні — дуже допомагає скинути стрес і напругу. А в спокійному стані проблеми вирішуються куди краще і ефективніше».

Різнобарвна канцелярія

Сергій, 23 року, логіст: «Моя порада дуже проста: все, до чого ви торкаєтеся, повинно вас радувати. Різноколірні стикери, яскраві маркери, затиски для паперів із смішними пиками — це дуже піднімає настрій. Попросіть вашого офіс-менеджера купувати не тільки смутні бухгалтерські книги, але і що-небудь веселіше. Я, наприклад, дуже люблю відділи з товарами для першокласників і завжди із задоволенням що-небудь собі там купую. Зрозуміло, вибираю найсерйозніші забарвлення. Цей трюк відмінно працює не тільки з малюками, яких потрібно захопити навчанням, але і з дорослими, яких потрібно захопити роботою. Перевірено!».

Небагато музики Ганна, 29 років, дизайнер: «На щастя, моя робота не сковує мене, і я відчуваю себе досить вільно. Одна з найбільших радостей — це музика. Ніщо так не піднімає настрій, як улюблені пісні! Проте, надягаючи навушники, пам`ятайте про те, що музика все ж таки не повинна бути гучною, інакше колегам доведеться спілкуватися з вами жестами. А це не дуже зручно».

Windows у допомогу

Інна, 24 року, помічник керівника: «Іноді день буває таким метушливим, доводиться робити стільки робіт одночасно, що до кінця дня голова просто відмовляється міркувати. Коли я розумію, що мені необхідне перезавантаження, я включаю заставку на комп`ютері. Неголосна музика і приголомшливо красиві пейзажі з різних куточків планети, фотографії дикої природи — і через 5—10 хвилин такого релаксу з`являються нові сили! А ще існують різні корисні комп`ютерні програми — такі як, наприклад, EyesKeeper. Вони нагадують про те, що очам час відпочити і зробити нескладні вправи».

Обід за розкладом

Олег, 34 року, директор з розвитку: «Як би не був я зайнятий, обід — це святе. І річ не в тому, що я якийсь ненажера. А в тому, що режим — велика річ. І ще після обіду я прагну не забувати про прогулянку, нехай навіть найкоротшу. І в ці хвилини я забороняю собі думати про роботу. Дивлюся на хмари і на красивих дівчат. Ще я дуже часто провітрюю свій кабінет, навіть в найлютіші морози, і раджу це робити всім».

Чайна церемонія

Аріна, 25 років, PR-менеджера: «Моя пристрасть — це хороший чай. Зрозуміло, в офісі є кава-машина і завжди є цілком пристойне щось в пакетиках. Але ніщо не порівняється з свіжим чаєм, який я заварюю сама. Маленький чайник чудово уміщається на моєму робочому столі. Наливаєш в чашку напій, вдихаєш його аромат, робиш перший ковток і зажмурюєшся від задоволення. І день починається чудово! У мене на столі завжди є свіжозаварений чай — зазвичай зелений. Дуже раджу!».

Вусате у смужечку

Андрій, 30 років, фоторедактор: «Можу сміливо назвати наш невеликий офіс одним з найдосконаліших. Працювати тут — одне задоволення. Окрім кави—чаю—настольних ігор і іншого, у нас є ще дві великі радості — це кіт Піксель і великий папуга Флінт. Проблем з тваринами немає ніяких. Птаха, ясна річ, сидить в клітці, але іноді її випускають на прогулянку. Папуга дуже любить нашу секретарку. Це треба бачити, як він до неї залицяється! А ось кіт — справжній джентльмен. Жодного разу не дозволив собі нічого зайвого, хоча, як і будь-який кіт, ходить там, де йому надумається. Він завжди присутній на всіх важливих нарадах. І хочете вірте, хочте ні, з ним найскладніші проблеми вирішуються якось самі собою».

Маленьких радощів, здатних прикрасити довгий робочий день, дуже багато. А що допомагає вам?

lady.mail.ru