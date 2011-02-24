Все більше людей у світі страждають на слабоумство

Оскільки середня тривалість життя зростає і населення планети стрімко старіє, все більш поширеним явищем стає і старече недоумство. На думку неврологів Каролінського інституту, цей ризик можна мінімізувати, враховуючи різні фактори, починаючи від артеріального тиску та ваги до ступеня фізичної та розумової активності, які впливають на когнітивні функції.

Зростання середньої тривалості життя населення викликало зростання мозкових розладів, пов`язаних з природними процесами старіння, одними з яких є пізнавальні порушення і недоумство. У всьому світі понад 24 млн. людей страждають на слабоумство, найчастіше - на хворобу Альцгеймера. У більш розвинених країнах 70 відсотків людей від 75 років і старше мають деменцію. Вік є найбільшим фактором ризику розвитку слабоумства.

Ризик щодо слабоумства частково визначається індивідуальною генетичною сприйнятливістю, але активну участь у психічних, фізичних і соціальних заходах може відстрочити наступ хвороби при збереженні розумових функцій, стверджують шведські вчені. Додаткова освіта у молодому віці дає надалі захисний ефект для мозку, але, як вважають неврологи, ніколи не пізно почати вчитися або вдосконалити вже отриману освіту. Мозок, як і інші частини тіла, вимагає стимулювання та вправ для того, щоб продовжувати функціонувати належним чином, підкреслюють вчені. Фізичні фактори також мають значення: не тільки високий і низький атеріальний тиск, але також діабет і ожиріння в середньому віці підвищують ризик розвитку слабоумства у віці після 70 років. Іншими словами, що добре для серця, то добре і для мозку.

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