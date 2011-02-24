Вчені випадково відкрили засіб від облисіння

Американські вчені в ході досліджень впливу антистресових препаратів на травну систему несподівано знайшли засіб від облисіння, повідомляє NZ Herald News.

Фахівці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) використовували генномодифікованих піддослідних мишей, які страждали від надлишку стресового гормону CRF. З плином часу гризуни починали лисіти.

Піддослідним робили ін`єкції препарату астресін-Б, який блокує дію CRF. Через три місяці експерти провели гастроентерологічне обстеження всіх мишей, після чого розрізнити генномодифікованих мишей від звичайних було просто неможливо. Майже всі миші, які до цього були лисими, заросли густою шерстю.

"Майже у 100 відсотків мишей виросла шерсть. Неймовірний ефект!" - повідомив один з учених Каліфорнійського університету.

rian.ru