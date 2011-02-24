У США хлопчика заарештували через малюнок у психотерапевта

У США поліція заарештувала дитину через малюнка на сеансі у психотерапевта.

Інцидент стався в місті Арвада штату Колорадо. 11-річний Тім потрапив на сеанс до лікаря через проблеми з концентрацією. На прохання психотерапевта висловити свої емоції хлопчик намалював себе з пістолетом, спрямованим на групу людей, а внизу малюнка написав: «вчителі повинні померти».

«Витівки» дитини зацікавилася поліція штату Колорадо. У той же день хлопчик був заарештований у себе вдома.

ura-inform.com