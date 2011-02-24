Заповіді, які продовжують життя

Мета — збільшити тривалість здорового життя. У ідеалі, кожен повинен самостійно вибирати, коли і як він хоче померти — або не вмирати взагалі. Багато хто шукав рецепти молодості, намагаючись продовжити життя.

Рекомендували кисле молоко, уприскування статевих гормонів, переливання «молодої» крові. Алхіміки середньовіччя шукали філософський камінь і еліксир безсмертя, а даоси в Китаї намагалися виробити чудовий еліксир усередині себе. Греки приймали ванни з молока.

Наша країна «омолоджувалася» уринотерапією, коренем женьшеня, пантами оленів, всілякими чищеннями організму і прийомом «чудодійних» засобів на зразок «гербалайфа».

Міжнародна група лікарів, психологів і дієтологів вивчаючи проблему довголіття, виділила дев`ять основних пунктів, яких слід дотримуватися, для того, щоб довше прожити.

Перша заповідь свідчить: не обжирайтеся. Друга говорить про те, що раціон повинен відповідати вашому віку. Третій пункт: любіть і будьте любимими. Медики також радять регулярно займатися сексом — як мінімум, двічі в тиждень. Це омолоджує організм.

Четверта заповідь: завжди майте свою точку зору. П`ята: більше рухайтеся і займайтеся спортом. Шоста заповідь свідчить про те, що потрібно спати в прохолодній кімнаті. Сьома: час від часу балуйте себе і ласуйте забороненою їжею.

Згідно восьмої заповіді, не потрібно накопичувати в душі негатив. Адже, згідно статистиці, 64% людей, які страждають на онкологічні захворювання, не дають виходу негативної енергії, а завжди затискають гнів у собі. Нарешті, дев`ята заповідь свідчить: тренуйте мозок, примушуючи його працювати.

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