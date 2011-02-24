Є як мінімум три жіночі «родзинки», проти яких чоловіки не в силах встояти.

Отже, представники сильної статі зізнаються, що не можуть бути байдужими до жіночої усмішки. Це сигнал для них, що можна наблизитися до жінки.

Чоловіки люблять жінок, які уміють слухати. А уміють, або вдають – це видно по очах. Якщо його переривають на півслові, він відчуває себе знехтуваним.

І, нарешті, оскільки чоловіки люблять очима, то небайдужими їх робить жіночне вбрання прекрасних пані. Плаття, вигини, прикраси, довге волосся – все це буквально зачаровує чоловіків!

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