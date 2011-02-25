Хворі люди обходяться державі дешевше, ніж здорові?

Дослідження, яке зробили голландські вчені, показало, що утримувати здорових людей системі охорони здоров`я виходить дорожче, ніж хворих.

З`ясувалося, що лікувати людей, які страждають на ожиріння чи рак легенів, набагато дешевше, ніж забезпечувати медичною допомогою здорових людей, які доживають до старості й помирають від "дорожчих" хвороб.

Дослідники виявили, що лікувати ожиріння - "задоволення" недешеве, однак у довгостроковій перспективі не може дорівнятися до витрат на догляд за людьми, які страждають від хвороби Альцґеймера, розповсюдженої серед літніх людей.

Результати дослідження спростовують поширену думку, нібито боротьба з ожирінням допомагає заощаджувати мільйони доларів. За словами керівника дослідження Пітера ван Бааля, державам необхідно визнати, що успіх програм, сенсом яких є боротьба з ожирінням і курінням, означає, що в людей з`явиться шанс померти від чогось "дорожчого", доживши до похилого віку.

Коли робили дослідження, фінансоване, до речі, Міністерством охорони здоров`я Голландії, не враховували соціальні витрати, а також витрати, пов`язані з непрацездатністю хворих на ожиріння чи рак легенів.

