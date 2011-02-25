Кому категорично заборонено пити молоко

Людям з дефіцитом лактази. Якщо після склянки напою, починається "революція" — живіт бурчить і спостерігається пронос, причина несприйняття молока - в дефіциті ферменту лактази, що перетравлює молочний цукор — лактозу. Його мають близько 15% людей.

Алергікам. У деяких людей може виникати алергія через несприйняття деякими алергіками молочного антигену "А". В цьому випадку молочні продукти можуть викликати свербіж шкіри, висипи і навіть спровокувати напади бронхіальної астми.

Людям зі схильністю до утворення фосфатних каменів у нирках. Якщо у людини є така схильність, молоко сприятиме появі ниркових каменів. Дізнатися про те, чи є у вас така схильність, можна по тому, чи був подібний ефект у батьків (нерідко передається спадково, генетично) і аналізу сечі — якщо у ній є осад із фосфатів.

Людям після 55 років. У молоці міститься міристинова кислота, яка сприяє накопиченню в організмі ліпопротеїдів низької щільності, що відіграють важливу роль у розвитку атеросклерозу. Після 55 років атеросклероз розвивається у більшості людей, тому вживання молока краще обмежити. Безпечна доза молока — 300 г на день.

