Молоді лікарі погано тлумачать аналізи

Більшість молодих лікарів не можуть розібратися в загальних лікарняних аналізах, унаслідок чого піддають небезпеці пацієнтів, стверджують біохіміки Великобританії.

Ученими було опитано 80 молодих лікарів, 18% з яких не змогли правильно і повно пояснити результати аналізів. Асоціація клінічної біохімії зазначає, що це результат неякісного навчання у військово-медичній школі.

Основна кількість аналізів для виявлення патології призначається молодими лікарями. Але, на жаль, за останні роки більшість військово-медичних шкіл скоротили години програми навчання.

Доктор Trevor Gray з лікарні в Шеффілді опитав 80 молодих лікарів на предмет пояснення результатів аналізів, які призначаються пацієнтам щодня. В результаті 10 із 12 молодих фахівців сумнівалися в точності трактування аналізів.

Більше третини молодих лікарів сумнівалися і 18% не змогли повністю пояснити результати аналізів, оскільки не розуміли їх. Сім чоловік із десяти сказали, що хотіли б одержати грунтовніше навчання у сфері клінічної біохімії.

Багато молодих лікарів, призначаючи аналізи, просто не знають, одержавши їх, яке лікування призначити пацієнтові. На думку вчених результати дослідження найяскравіше показали проблеми в національній системі охорони здоров`я Великобританії.

В даний час Головна Медична Рада готується до розгляду рекомендацій про навчальний план медичної освіти у Великобританії.

