Cонячне світло - кращий антидепресант

Сонячне світло може підняти настрій і поліпшити самопочуття. Досить просто вийти з дому в сонячний день, примружитися і відчути, як настрій починає підніматися.

Все більше людей останнім часом вдаються до допомоги антидепресантів. Іноді це просто приводить до необгрунтованого прийому. В той же час сонячне світло є найпростішим і поширенішим антидепресантом.

Все, що потрібне для того, щоб одержати дозу – вийти в сонячний день і розплющити очі. Коли сонячне світло, а також просто яскраве світло, потрапляє на сітківку очей, стимулюючі імпульси через зоровий нерв поступають в головний мозок і регулюють продукування серотоніну і мелатонину.

Серотонін є одним з гормонів радості. Під дією сонячного світла його вміст в мозку збільшується. Так само діють антидепресанти з класу "селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніна", правда, для розвитку ефекту від них необхідні тижні.

При зниженні інтенсивності сонячного світла в головному мозку посилюється вироблення мелатоніну. Мелатонін – гормон ночі. Внаслідок чого ми відчуваємо сонливість, апатію.

newsland.ru