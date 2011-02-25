У Таїланді слон на смерть затоптав туристку із Швейцарії

На півдні Таїланду слон на смерть затоптав туристку із Швейцарії, ще троє осіб отримали тяжкі травми.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на швейцарські ЗМІ.

Інцидент стався в національному парку Кхао Сок під час прогулянки на слонах. Тварини почали виявляти неприязнь один до одного і їх поведінка стала дуже агресивною. Слон, на якому їхали 63-річна швейцарка і ще один пасажир, встав на диби, жінка впала, після чого слон в люті почав її топтати.

Жінку було доставлено до лікарні, проте врятувати її життя лікарям не вдалося.

Загибла швейцарка подорожувала з двома співвітчизниками, які також постраждали. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, комусь із туристів довелося стрибати зі слона, коли той кинувся у джунглі.