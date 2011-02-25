У Таїланді слон на смерть затоптав туристку із Швейцарії
Ще троє отримали тяжкі травми
На півдні Таїланду слон на смерть затоптав туристку із Швейцарії, ще троє осіб отримали тяжкі травми.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на швейцарські ЗМІ.
Інцидент стався в національному парку Кхао Сок під час прогулянки на слонах. Тварини почали виявляти неприязнь один до одного і їх поведінка стала дуже агресивною. Слон, на якому їхали 63-річна швейцарка і ще один пасажир, встав на диби, жінка впала, після чого слон в люті почав її топтати.
Жінку було доставлено до лікарні, проте врятувати її життя лікарям не вдалося.
Загибла швейцарка подорожувала з двома співвітчизниками, які також постраждали. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, комусь із туристів довелося стрибати зі слона, коли той кинувся у джунглі.