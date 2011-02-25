Про здоров'я розкажуть родимки

Фахівці з Королівського коледжу в Лондоні з`ясували, що кількість родимок на тілі людини визначають не тільки здоров`я людини, але і те, наскільки молодо вона виглядає.

Вчені простежили за 1 200 близнюками. Вік склав від 18 до 79 років. Виявилося, що ті з них, хто мав більше сотні родимок, у два рази рідше хворіли остеопорозом, тобто мають міцніші кістки.

Крім того, у таких людей буває менше зморшок, що дає їм можливість виглядати, в середньому, на сім років молодше за своїх однолітків. Ці переваги для здоров`я вже доведені, але існують і інші, які тільки належить підтвердити. Зокрема, вчені вважають, що велика кількість родимок свідчить про те, що їхній власник буде довше мати хороший зір і здорове серце.

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