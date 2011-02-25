Гострі спеції позбавлять від бронхіту

При бронхіті пийте курячий бульйон. І обов`язково додайте в бульйон гострі спеції - такі, як перець, часник, карі. Темна рідина у поєднанні з гострими спеціями допомагає розсмоктувати і відхаркувати слиз.

Не забувайте про полоскання. Пропонуємо наступний рецепт: покладіть в склянку води по 1 чайній ложці хрону, меду і соусу табаско. Прополощіть горло цією сумішшю і потім проковтніть її. Повторіть процедуру кілька разів в день. Можливо, вона вам не здасться приємною, але ефект від неї є: гострі спеції частково осідають на стінках горла і стимулюють секрецію води в бронхіальних трубках, що веде до розрідження слизу.

Одного разу перехворівши бронхітом, є ймовірність повторного захворювання. Щоб запобігти хронічному бронхіту, рекомендується:

Їсти часник і гострі спеції щодня. Якщо вас турбує запах, цілком підійдуть часникові пілюлі.

Робіть вправи для зміцнення легенів і м`язів грудей. Плавання, ходьба, біг підтюпцем дуже корисні, оскільки зміцнюють респіраторні м`язи і полегшують циркуляцію слизу.

Виконуйте дихальні вправи - наприклад, за системою тайчи або йоги. Вони стимулюють роботу легенів.

Не паліть. Курці більшою мірою схильні до хронічного бронхіту.

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