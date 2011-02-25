Індієць має 39 дружин і 94 дитини

У індійському селі Бактванг /штат Мізорам/ живе найчисленніша сім`я в світі. Її глава Зіона Чана має 39 дружин, 94 дитину, 33 внуки і 14 прийомних дочок. Про це повідомляє "Дейлі мейл".

"Я відчуваю себе особливим, адже Господь дав мені стільки людей, про яких я можу піклуватися, - розповів сім`янин-рекордсмен. - Мені дуже пощастило бути главою найбільшого в світі сімейства".

Правда, щоб прогодувати весь колектив загальною чисельністю 181 людина, його дружинам доводитися щодня вбивати 30 курей, готувати більш як 100 кг рису і чистити близько 60 кг картоплі.

За визнанням одного з синів Зіони Чани, його батько одружується на найбідніших дівчатах села, щоб наглядати за ними. Всі вони живуть в чотириповерховому будинку, що складається зі 100 кімнат.

Проте сім`я продовжує рости, і її глава не збирається зупинятися на досягнутому. "Я не припиняю шукати нових дружин", - говорить він і додає, що готовий відправитися на їх пошуки навіть в США.

ami-tass.ru