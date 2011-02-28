Серце уміє відрощувати втрачені частини

Вперше виявлено, що серцевий м`яз ссавців здатний до повної регенерації. Дивовижні результати отримані американськими медиками в ході експериментів з новонародженими мишами.

Медики видаляли новонародженим мишам частину серця - близько 15 відсотків. І вони відрощували втрачене. Повна регенерація займала 21 день. На відновленому серці не залишалися ніяких слідів каліцтва. І функціонувало воно нітрохи не гірше, ніж серце, незаймане хірургами. Раніше учені і не припускали, що ссавці здатні на таке диво.

Сенсацію, правда, затьмарює те, що відрощувати втрачені частини серця можуть мишасті віком від одного дня до шести. Далі - конкретно на сьомий день - здатність до регенерації зникає. І рани на серцях мишей більше не заживають без сліду. На м`язах залишаються шрами і рубці. Як у людей, що перенесли інфаркт.

kp.ru