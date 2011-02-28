У Бразилії на карнавальний натовп впав високовольтний провід
09:56, 28 лютого 2011Зарубіжні новини
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13 осіб загинули
У бразильському штаті Мінас-Жерайс на карнавальний натовп впав високовольтний провід - 13 осіб загинули.
Майже 50 осіб при цьому отримали поранення. Значна частина з них постраждала в тисняві, що розпочалася.
Трагедія сталася в невеликому містечку Бандейра-ду-Сул, де на центральній площі святкувати карнавал зібралося майже все місцеве населення (близько шести тисяч осіб), передає ІТАР-ТАСС.
Провід обірвався і впав на людей через невдалий маневр вантажівки, на якому було змонтовано карнавальну платформу. За іншою версією, в ізолятор на стовпі потрапив саморобний феєрверк, відзначає NEWSru.
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