Безробітний може "передати" стрес працюючій половинці

Ігнорування ознак стресу у безробітного члена сім`ї не обіцяє нічого доброго для зайнятого чоловіка або дружини, оскільки в такому випадку порушується робоча продуктивність і сімейне життя, стверджують фахівці Університету Колорадо / США / і Національного університету Сінгапуру. Дослідники вивчили зв`язок між робочою зайнятістю і якістю сімейного життя серед одружених пар, в яких один партнер працює, а інший втратив роботу.

Виявилося, що в таких парах дуже швидко від одного партнера до іншого поширюються емоційна напруга і стрес - як від безробітного до працюючого, так і навпаки. Ситуація ще більше погіршується, коли безробітний чоловік знаходиться в стані стресу - в такому випадку він неусвідомлено передає стрес своєму партнерові і шкодить ефективності його роботи, вважають психологи. Більш того, було відзначено, що в таких сім`ях велика ймовірність розлучення.

ami-tass.ru