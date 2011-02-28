Землетрус у Новій Зеландії наніс збитків на $15 млрд
10:00, 28 лютого 2011Зарубіжні новини
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Кількість жертв може зрости до 200
Прем`єр-міністр Нової Зеландії Джон КЕЙ оголосив, що усунення наслідків землетрусу в місті Крайстчерч коштуватиме економіці країни 15 мільярдів доларів.
Як повідомляє NEWSru, щонайменше 148 осіб загинули під час землетрусу магнітудою 6,3 бали, який стався у вівторок. 50 осіб вважаються зниклими безвісти. Число жертв може зрости до 200.
Влада попереджає, що сьогодні в місті очікується ураганний вітер, здатний зруйнувати потерпілі при землетрусі споруди.
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