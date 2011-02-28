Землетрус у Новій Зеландії наніс збитків на $15 млрд

Прем`єр-міністр Нової Зеландії Джон КЕЙ оголосив, що усунення наслідків землетрусу в місті Крайстчерч коштуватиме економіці країни 15 мільярдів доларів.

Як повідомляє NEWSru, щонайменше 148 осіб загинули під час землетрусу магнітудою 6,3 бали, який стався у вівторок. 50 осіб вважаються зниклими безвісти. Число жертв може зрости до 200.

Влада попереджає, що сьогодні в місті очікується ураганний вітер, здатний зруйнувати потерпілі при землетрусі споруди.