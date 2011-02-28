Сосна позбавить від болю в суглобах і остеопорозу

Дослідження Університету Арізони і Університету Макмастер (США), проведене в співпраці з Медичним університетом Мешхеда (Іран) показало, що пікногенол, антиокислювальна витяжка з кори французької морської сосни, на 52% покращує фізичну функцію у пацієнтів, страждаючих від остеопорозу.

З часом кістки втрачають еластичність і починають руйнуватися, стаючи все більш слабкими. Як пояснюють лікарі, в результаті у людини виникають больові ознаки в запалених суглобах і формується пухлина. Пікногенол є безпечним і природним захистом від остеопорозу, оскільки речовина керує запальними, заспокоює біль на 43% і блокує пошкодження хряща на 35%.

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