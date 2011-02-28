Косметичний лід - «морозна» краса для вашого обличчя

Жінки готові віддавати великі суми грошей, щоб довгий час зберігати молодість шкіри і залишатися привабливими для протилежної статі. Але найчастіше вони забувають про те, що доступні і дешеві кошти є просто під руками. Завдяки їм вдається зберігати красу шкіри без вкладення великих коштів.

Про здоров`я і красу жінки судять по шкірі обличчя, а точніше зі здорового відтінку. Що тільки не роблять дами, щоб шкіра знов засяяла здоров`ям і красою. Жінки проходять курси мезотерапії, хімічного та фруктового пілінгу, дермабразії. На жаль, не кожна жінка може з легкістю розпрощатися з великою сумою грошей навіть заради власної краси.

Ми ж хочемо звернути увагу на такий доступний, а головне, дешевий спосіб догляду за шкірою - косметичний лід. Вплив льоду на шкіру багатьма жінками недооцінюється. Насправді, при взаємодії льоду з шкірою спочатку відбувається скорочення поверхневих судин, а внутрішні судини різко розширюються і за рахунок цього відбувається приплив крові. Після процедури починають розширюватися поверхневі капіляри, вони наповнюються кров`ю і шкіра в буквальному сенсі «робить вдих». Шкіра оновлюється за рахунок посилення клітинного обміну. Після косметичного льоду дрібні зморшки розгладжуються, і з`являється природний рум`янець на обличчі.

Косметичний лід приготувати дуже легко. Ви можете використовувати для нього молоко, трав`яні настої, соки фруктів і овочів. Молочний лід особливо корисний, так як умивання молоком вважається кращим засобом для краси, здоров`я шкіри і продовження її молодості. Все що треба - розбавити молоко в рівних пропорціях з водою, розлити по формах і відправити у морозилку.

Корисні для шкіри настої трав, наприклад, ромашки, чебрецю, м`яти. Косметичний лід може бути приготований як з окремих відварів трав, так і в комбінації один з одним. Користь від цього тільки посилиться. Метод приготування трав`яного косметичного льоду наступний: візьміть ложку трави, залийте склянкою води і поставте на водяну баню на тридцять хвилин. Після відвар також розливають по формах і поміщають їх в морозильну камеру.

Вирішивши почати доглядати за шкірою обличчя за допомогою косметичного льоду, не забувайте, що не рекомендується впливати на шкіру обличчя занадто довго. Починайте з трьох хвилин, а після доведіть до п`яти. І обов`язково водіть шматочками льоду тільки по масажних лініях.

Залишайтеся красивими!

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