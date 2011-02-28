Росія відмовилася знищити свою колекцію штамів віспи

Знищення колекцій штамів натуральної віспи, що зберігаються в Росії і США, є шкідливим та несвоєчасним заходом. Про це заявив головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

За словами Онищенка, умови імовірного знищенн штамів віспи обумовлюються угодами, досягнутими раніше РФ і США.

Крім цього, підкреслив Оніщенко, світова спільнота має бути впевненою в тому, що, крім офіційних колекцій штамів віспи, які знаходяться під міжнародним контролем, не існує нелегальних зразків вірусу - особливо, в країнах з нестабільними режимами.

Натуральна віспа стала першою (і на сьогоднішній день єдиною) інфекцією, яку вдалося повністю викоренити в світі завдяки вакцинації. Останній випадок віспи був зареєстрований в Сомалі в 1977 році. Російсько-американська угода про обопільне знищення колекцій вірусів натуральної віспи, що зберігаються в лабораторіях двох країн, була досягнута у 90-і роки минулого століття. Однак у 2000-ті роки це рішення було скасовано у зв`язку із зростанням загрози біотерористичних атак. Тоді ж Всесвітня організація охорони здоров`я схвалила нові дослідження російських і американських зразків вірусу.

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