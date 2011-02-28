Від чого вилікує журавлина

Вчені довели, що журавлина ефективно запобігає розвитку сечостатевої інфекції.

Проведені дослідження довели, що журавлина зменшує ризик розвитку сечостатевої інфекції через 12 місяців застосування. Ягоди містять безліч проантоцианідів (FACs), що уповільнюють прикріплення бактерій типу E.coli до стінок сечовивідних шляхів і запобігають запаленню у цих органах.

Проте журавлина більш ефективно знижувала хронічну інфекцію у жінок, ніж у чоловіків, інфекція у яких була викликана необхідністю періодичної катетеризації. Також науково підтверджено бактерицидну дію журавлинного соку на кокові форми мікробів і стимулюючу дію на секрецію підшлункової залози.

www.medrol.ru