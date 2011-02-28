Депресія боїться звіробою

Цією рослиною із старовини користуються для лікування ревматизму, хвороб травного тракту і інших тілесних недуг, а останніми роками її почали з успіхом застосовувати і як засіб боротьби з депресіями.

Професор Фірунцуолі вважає, що як антидепресант звіробій може допомогти завзятим курцям позбавитися нікотинової залежності. Клінічні випробування нового методу почнуться нинішньої весни.

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