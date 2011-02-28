Жарознижуючі засоби викликають важкі хвороби у дітей

Експерти стверджують, що лихоманка і невелике підвищення температури безпечні для дитячого здоров`я. Батьки не повинні постійно давати цілими ложками парацетамол та ібупрофен дітям. Подібний підхід часто призводить до передозування препаратами, пише The Telegraph.

Висока температура - показник боротьби тіла з інфекцією. Фактично, жарознижуючі не допомагають організму дитини справлятися з хворобою, навпаки. Також у дітей, яким давали пропити курс парацетамолу у віці до 15 місяців, є ризик проявів симптомів астми до 6 років.

Фахівці з Національного інституту здоров`я Великобританії, радять використовувати жарознижуючі засоби тільки в рідкісних випадках і під чітким наглядом педіатра. Штучне зниження температури збільшує швидкість поширення бактерій і вірусів в організмі і знижує кількість лейкоцитів крові, таким чином, не даючи організму оговтатися швидше від інфекції.

"Коливання температури у дитини допомагають лікарям розпізнати серйозні захворювання. Якщо батьки будуть постійно збивати жар, фахівці не зможуть точно визначити хворобу і допомогти. До того ж, потрібно бути обережнішими з дозуванням - діти повинні отримувати не більше чотирьох доз встановленого кількості парацетамолу в 24 - часовий період, і не більше чотирьох доз ібупрофену ", - говорять експерти з Академії Педіатрії Великобританії.

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