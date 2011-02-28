Чоловік прожив 4 роки з ножем у голові

Житель китайської провінції Юньнань 37-річний Лі Фу чотири роки прожив з лезом від ножа в голові і навіть не підозрював про це.

Як повідомляє агентство Ассошиейтед Прес, десятисантиметрове лезо ножа виявили в голові свого пацієнта китайські лікарі. Чоловіка декілька років мучили безперервні головні болі, він також зазнавав труднощі при ковтанні і страждав частими кровотечами з рота.

Не в силах терпіти біль, чоловік звернувся до лікарів, але вони не змогли виявити причин нездужання хворого і прописали йому прийом знеболюючих препаратів. При повторних скаргах медики вирішили зробити рентгенівський знімок черепа, і були шоковані, виявивши крупне чужорідне тіло поряд з мозком пацієнта.

Пізніше за хворого пригадав, що в 2006 році в бійці з грабіжником, що напав на нього, його поранили ножем. Проте весь цей час чоловік не підозрював, що лезо залишилося в його голові.

У госпіталі Юйси була проведена успішна хірургічна операція, в ході якої лікарям вдалося вийняти металевий предмет з голови пацієнта. За словами медиків, за чотири роки клинок сильно поржавів, проте залишався гострим. По неймовірному збігу обставин лезо не тільки не пошкодило кровоносні судини, але і не зачепило життєво важливих центрів мозку.

Зараз хворий проходить курс відновної терапії.

korrespondent.net