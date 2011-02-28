Фальшива усмішка небезпечна

Кожному з нас хотілося б, щоб його в магазинах обслуговували з посмішкою. Цього часто добиваються і працедавці від персоналу у сфері обслуговування. Проте для того, щоб не просто ощасливити боса, а зробити себе щасливим і збільшити продуктивність роботи, посміхатися треба щиро. Такі поради дають психологи Університету Мічігану /США/.

Учені відзначили, що необхідність підтримувати фальшиву, натягнуту усмішку впродовж всього дня погіршує настрій співробітників і негативно впливає на робочу продуктивність. Проте люди, які посміхаються щиро в результаті культивування позитивних думок, дійсно покращують свій настрій і ефективніше працюють.

Працедавці часто думають, що примушуючи своїх співробітників посміхатися клієнтам, приносять своїй організації позитивний ефект, але це необов`язково так, відзначив дослідник Брент Скотт. Необхідність постійно зображати дружелюбність на роботі може привести до емоційного виснаження і відповідно негативно вплинути на продуктивність праці.

ami-tass.ru