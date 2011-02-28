Чим загрожує надмірна маса тіла після 40 років

Дослідники вважають, що у людей, які страждають черерз надмірну масу тіла, після сорока років починається деградація головного мозку, а потім розвивається слабоумство. Група дослідників з США за результатами своєї наукової роботи опублікувала в журналі Health статтю, в якій стверджується, що у людей, які страждають через надлишкову вагу, вже з 40-річного віку починається деградація головного мозку.

Порівняльна МРТ (магнітно-резонансна томографія) головного мозку людей з нормальною вагою, зайвою вагою і з ожирінням у віці від 40 до 60 років показала, що у повних людей спостерігається зниження функції нижньої тім`яної ділянки мозку, передньої звивини, гіпокампу, лобової та інших ділянок. При цьому ступінь атрофії сірої речовини перебуває у прямій залежності від індексу маси тіла.

Існують також інші дослідження, згідно з результатами яких у людей з ожирінням підвищений ризик розвитку старечого недоумства.

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