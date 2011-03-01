Весняні маски

Зовсім не обов`язково користуватися косметикою. Приготовані в домашніх умовах косметичні маски забезпечать вашу шкіру необхідними мінеральними речовинами, вітамінами і мікроелементами. Велику частину інгредієнтів ви знайдете на власній кухні. Маску потрібно наносити на очищену шкіру, уникаючи ділянки навколо очей.

Мед розгладжує зморшки на шкірі

Медова маска діє подібно біоліфтингу. Це робиться так: білок одного яйця злегка збийте. 1 столову ложку липового меду змішайте з 2 столовими ложками густого йогурту, яєчним білком і 3 краплями лавандової олії. Нанесіть маску на обличчя, змийте через 15 хвилин.

Лимон підвищує пружність шкіри

Така нескладна маска освіжає і підвищує пружність шкіри. Це робиться так: білок 1 яйця збийте до отримання густої піни, введіть 1 чайну ложку меду і декілька крапель лимонного соку. Маску негайно нанесіть на шкіру, через 10 хвилин змийте.

Сир оживлює шкіру

Ця маска містить безліч різних поживних речовин, особливо вона багата кальцієм. Це робиться так: змішайте 1 чайну ложку сиру, 1 чайну ложку рідкого меду і 1 столову ложку апельсинового соку. Нанесіть на обличчя і шию товстим шаром. Час дії маски - 20 хвилин. Змийте маску настоєм чаю і нанесіть живильний крем.

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