Дочка позбавила матір пияцтва незвичайним способом

У американському місті Детройт 9-річній дівчинці довелося вдатися до незвичайного способу, щоб допомогти своїй матері, 49-річній Латанні Еванс, вилікуватися від алкоголізму.

Через проблеми в особистому житті Латання все частіше випивала, поки це не увійшло до щоденної звички. Вже кілька разів її затримували за водіння в нетверезому стані і навіть позбавляли прав. Проте, нещодавно вона знову сіла за кермо, заздалегідь випивши, і разом з дочкою, яку завжди брала з собою в поїздки по місту, попрямувала в банк.

Поки Латання заповнювала документи у відділенні банку, дівчинка написала записку «Моя мати дуже п`яна, не дозволяйте їй, будь ласка, везти мене додому на машині», яку передала співробітникові банку, внаслідок чого нетвереза мати була затримана поліцією, а аналіз крові показав триразове перевищення допустимої норми вмісту алкоголю.

Зараз Латанні загрожує не тільки штраф і позбавлення ліцензії на водіння, але і судовий розгляд, за наслідками якого вона може бути відправлена на примусове лікування, а можливо і позбавлена батьківських прав.

deti.mail.ru