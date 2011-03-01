Болезаспокійливі ліки вбивають нирки

Якщо вже людина ковтає жменями болезаспокійливе, то напевно у неї є на це вагомі причини. Препарати, що допомагають зняти біль, радують пацієнтів швидким ефектом, проте незалежні дослідники стверджують, що болезаспокійливі препарати іноді мають абсолютно зворотну дію.

Впродовж декількох років учені спостерігали за групою бігунів, що зважилися на більш ніж 150-кілометровий марафон через гори Сьєрра-Невада в Каліфорнії. Шість кілометрів в гору, сім — під гору, інші — по пересіченій місцевості. Гонка продовжувалася близько 26 годин, тому недивно, що професійні бігуни підтримували боєздатність болезаспокійливим — зокрема, ібупрофеном. За наслідками аналізів виявилось, що його приймали сім осіб з десяти, причому багато хто прийняв дозу втричі більшу максимально допустимої, щоб дійти до фінішу, а не захворіти на середині дистанції.

Аналізи крові і сечі, узяті у бігунів відразу після марафону, уразили учених. Виявилось, що у любителів ібупрофена відразу ж після забігу відмовили нирки і виявилася ендотоксемія — досить небезпечний стан, при якому токсини з товстої кишки потрапляють в кров.

Препарат також не дав спортсменам переваг ні при бігу, ні при подальшому відновленні. Учені поки не знають, чи мають інші нестероїдні протизапальні болезаспокійливі таку ж дія на організм, як ібупрофен, але причини для неспокою все одно є, пише medpulse.ru.

newsland.ru