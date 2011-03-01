Чим суперкорисний лимон

Лимон завжди був символом розкоші і здоров`я. Східна медицина вважає лимон одним з найкращих і найунікальніших лікарських засобів, тому рекомендує з`їдати по одному плоду щодня.

У лимоні міститься дуже багато вітаміну С. У свою чергу цей вітамін захищає клітини організму від дії вільних радикалів, а також сприяє розщепленню холестерину. Вітамін С бере безпосередній вплив на утворення колагену, який, до речі, є зміцнюючим матеріалом для клітин судин, кісткової тканини і шкіри, прискорює загоєння ран.

Лимонна м`якоть містить ще одні корисні речовини - пектини. Вони сприяють виведенню «поганого» холестерину і токсичних речовин, що сприяє захисту від онкологічних захворювань, а також недуг, пов`язаних з порушенням у роботі серця і судин.

Кислота у лимонах поліпшує травлення, а також має виражену антимікробну дію.

Купуючи лимон, намагайтеся вибирати плоди з олійною шкіркою, при цьому вони повинні бути важкими для свого розміру. Саме такі плоди будуть найсоковитішими і міститимуть мінімальну кількість кісточок. Крім цього намагайтеся вибирати лимони насиченого жовтого кольору, але тільки ті, які не будуть надто жорсткими на дотик. Щоб лимони якомога можна довше зберігали свою соковитість, зберігайте їх у воді.

Будь-хто може з легкістю перевірити дивовижні властивості лимона. Якщо вам вранці тяжко прокидатися, приготуйте для себе особливий напій, який подарує вам приплив бадьорості. Для нього вам знадобиться всього лише половина склянки свіжого соку лимона, який необхідно розбавити водою. Цей напій бадьорості необхідно випити відразу ж після пробудження приблизно за півгодини до сніданку. Лимонний сік сприяє утворенню речовин, необхідних для роботи мозку.

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