Про що «розповідають» клякси

Ми живемо в столітті розвитку різних езотеричних практик. Всі прагнуть якнайкраще пізнати себе і знайти своє місце в житті, досягти внутрішньої гармонії. Але ми забуваємо про те, що не завжди те, що модно, підходить нам. «Вчора я був в захопленні від йоги, минулого місяця я пробував цигун і начебто досяг результатів, а сьогодні мене «раптом» звільнили з роботи, яка, до речі, не приносила мені ніякого задоволення. Тепер прийшов час шукати іншу. Тільки яку?» І в такому хаотичному пошуку знаходиться багато хто з нас. Але щоб досягти добрих результатів і перш, ніж ухвалювати важливі рішення в житті, потрібно з`ясувати, а хто ж я насправді, до чого прагне моє «внутрішнє Я». Для такої психологічної діагностики існують спеціальні тести, один з яких – плями Роршаха. У руках досвідченого фахівця він може стати рятувальним колом для потопаючого (читай – для того, хто заблукав у пошуках себе). Про те, що є тестом, ми поговорили з Леонідом Бурлачуком, завкафедри психодіагностики і клінічної психології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, доктором психологічних наук, професором, який одним з перших застосував тест Роршаха в СРСР.

НЕБАГАТО ІСТОРІЇ. Цей своєрідний тест придумав швейцарський вчений доктор Герман Роршах. Він народився в сім`ї художника і сам володів таким талантом, навіть носив відповідну кличку – «Клякса». Ще в школі він відмітив, що всі люди, яким демонстрував свої плями, дивляться на одне і те ж, але оцінюють і сприймають побачене по-різному. Основна думка, на якій грунтується придуманий Роршахом тест, проста: що б ми не оцінювали, навіть плями, ми у всьому так чи інакше розкриваємо себе, свій характер, свою психіку, бажання.

ЯК ПРОХОДИТЬ ТЕСТ. У арсеналі психолога, який працює з тестом Роршаха, є десять чорнильних плям - кольорових і чорних. Вони стандартні. Ви повинні уважно розглянути кожну і відповісти на питання, що ви бачите. Це нагадує дитячу забаву з хмарами. Пам`ятайте, як ви легко в них вгадували різних тварин і міфічні образи. В цей час психодіагност скрупульозно записує ваші відповіді і відзначає вашу реакцію (тривожність, напруженість, іронію і т.д.) на картинки. Одній людині буде потрібно 10 хвилин на всі плями, іншому - декілька годин. Обмежень в часі ніяких не немає, але це теж важливий показник для фахівця. Не потрібно переживати, що ваша відповідь буде неправильною – в цьому тесті правильних відповідей немає. Вони завжди об`єктивні. Фахівцеві важливо, чи розглядаєте ви картинку в цілому або бачите дрібні деталі, колір, форму, рух, людські фігурки або тварин. Зібравши всі ваші відповіді і відзначивши, скільки витрачено часу, психолог аналізує весь одержаний матеріал (існує декілька систем, які дозволяють інтерпретувати результат) і складає висновок про те, що собою являє ваша особа.

НА ЧОМУ ЗАСНОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. Чого правди таїти - в побуті ми найчастіше носимо маску: наприклад, уважно слухаємо співбесідника, посміхаємося йому - навіть якщо людина неприємна, а тема дискусії нецікава. Ми рідко скидаємо цю маску і виявляємо свої дійсні відчуття. І краще всього розкривається особа за ситуації, коли нас не обмежують ніякими умовними рамками (наприклад, правилами пристойності). Тому для розшифровки нашого внутрішнього світу краще всього підходить щось абсолютно незнайоме і незвичайне, чим, по суті, і є плями. Наша реакція на ці абстракції завжди виявляється мимовільною і дуже показовою для психолога, якою вчасно може запідозрити недобре (наприклад, приховану агресію або початок хвороби). Це для фахівця своєрідний код, який розповідає психологові про людину, яка сидить перед ним. Особливо добре плями сприймаються дітьми, з якими працювати складно через їх сором`язливість і замкнутість: у чорнильних плямах немає нічого загрозливого, що примусило б дитину закритися в собі.

ІЗ ЗДОРОВИМ ДУХОМ – ЗДОРОВЕ ТІЛО. Тест Роршаха не тільки розкриває наше сьогодення «я» і допомагає знайти собі правильне місце в житті, це ще й відмінний «помічник» в лікуванні хвороб. Річ у тому, що всі нездужання починаються «з голови». Ми роками копимо в собі різні образи, переживання, гнів, стрес, ревнощі, і все це «вилазить» через певний час різними хворобами тіла. Тому будь-яку з них треба розглядати і з психологічної точки зору, а окрім лікаря, варто відвідати і медичного клінічного психолога. Адже лікар бачить тільки місце, де болить і прописує стандартні схеми лікування. А причини однієї і тієї ж хвороби у всіх різні і переносить хворобу кожен по-різному. Наприклад, нежить у бадьорої і веселої людини може зникнути безслідно за вечір, тоді як смутна людина лікує його тижнями. Ось саме тому, перш ніж лікувати якесь захворювання, важливо з`ясувати психо-емоційний стан хворого і які ситуації зараз для неї життєво важливі. І ця значуща інформація про те, що робить людину щасливою або сумною, що хвилює, може бути витягнута із змісту асоціацій, що викликаються чорнильними плямами. А виявивши і прибравши психологічну складову хвороби, можна легко вилікувати і тіло.

ПРО ЩО «ГОВОРЯТЬ» ПЛЯМИ. Багато відповідей типові для всіх (наприклад, на деяких картинках чітко є видимим метелик і кажан) і фахівець, який провів багато досліджень на підставі цього тесту, помічає цю типовість (це означає, що людина себе відчуває достатньо гармонійно). Але іноді зустрічаються люди, які дають відповіді, жодна з яких абсолютно не схожа на ті, які дали вже тисячі інших обстежених людей.

1. ЧИ БАЧИТЕ ВИ ЛЮДЕЙ?

Деякі тестовані абсолютно не бачать фігурок людей. Для психолога це привід припустити, що у таких клієнтів не складаються відносини з іншими людьми і що людина самотня. А ті, чиї асоціації тісно пов`язані з людьми, зазвичай комфортно відчувають себе в будь-якому суспільстві і легко вливаються в колектив.

2. ЧИ РУХАЮТЬСЯ ФІГУРКИ?

Часто люди бачать в плямах різні фігурки в русі (дівчатка танцюють, краб повзе) — це свідчить про те, що ця особа прагне до зростання і розвитку. А ті, в чиїх асоціаціях рух відсутній, стоять перед проблемою вибору або взагалі не готові рухатися вперед.

3. ЧИ ДОТРИМУЄТЬСЯ СИМЕТРІЯ?

Люди, які бачать правильну симетричну фігуру в безформній чорнильній плямі, зазвичай адекватно сприймають реальну ситуацію, здібні до самокритики і самоконтролю.

4. ЧИ ЖИВІ ПРЕДМЕТИ?

Ті, хто бачить різні конструкції, споруди, частини тіла і т. д., тобто предмети, абсолютно позбавлені емоцій і «душі», — це, як правило, ті, хто під маскою інтелігента приховує свої дійсні відчуття і глибоко пригнічує емоції. Такій людині психолог може порекомендувати різні психологічні практики, які дозволяють дати волю емоціям.

5. ЧИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЧАСУ?

Людина може вирішити, що сприйняття картинок залежить від настрою зараз: мовляв, якщо я сьогодні смутний, то і бачитиму тільки похмурі картинки, а якщо веселий — скрізь пурхаючих метеликів. Така людина боїться сказати собі правду, адже наша психіка дає тільки об`єктивні відповіді, незалежно від часу.

6. ГЕНІЙ АБО ХВОРИЙ?

Якщо ваші відповіді абсолютно не схожі на ті, які дали психологові вже тисячі інших обстежених людей, це дає йому привід припустити, що перед ним або дуже оригінальний мислитель з винятковими творчими здібностями, або людина, страждаюча психічним розладом.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ:

Королік Ольга, психолог, гештальт-терапевт, керівник психологічного центру особового і професійного розвитку ALTERA:

«Тест Роршаха – відмінна підмога для абітурієнтів, безробітних і людей, які себе некомфортно відчувають на робочому місці, і всіх, хто стоїть перед проблемою складного вибору: він дозволяє з`ясувати, який рід діяльності людині підходить краще всього. Але іноді лише плям буває мало (коли людина боїться зізнатися в своїх асоціаціях, комплексує, намагається вигадувати) або її проблеми дуже глибокі (неврологічні хвороби, розлади психіки, що починаються). Тоді фахівець може рекомендувати проходження інших тестів і методик, які зможуть допомогти краще розкрити людину. Окрім цього, щоб одержати достовірну інформацію про особу випробовуваного, не варто довіряти комп`ютерній інтерпретації тесту (а такі зараз вже є і багато сайтів вмудряються брати за це гроші), а варто проходити тестування з фахівцем – психологом один на один. Тому що крім «живої» інтерпретації, є можливість одержати зворотний зв`язок від психолога: почути розповідь про те, що відбувається зараз з вами і отримати поради, що ж з цим робити. Психолог, який проводить тест, повинен бути фахівцем в психодіагностиці і користуватися оригінальними плямами, а не піратськими копіями (на оригіналі стоїть знак охорони авторського права - знак копірайта ©)».

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