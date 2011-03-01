Перші симптоми інфаркту

Насамперед людина може відчувати важкість у диханні або брак повітря; нудоту або блювоту; відчувати запаморочення або втрачати свідомість; вкриватися холодним потом і бліднішати.

Жінки частіше відчувають брак дихання, нудоту, блювоту і біль у спині та щелепі.

Найбільш поширеним симптомом інсульту є раптова слабкість в обличчі, найчастіше одного боку, в руці або нозі. Інші симптоми включають несподіване оніміння обличчя, особливо з одного боку, руки або ноги; сплутаність свідомості; утруднену мову або труднощі у розумінні мови; утруднене зорове сприйняття одним або двома очима; утруднена ходу, запаморочення, втрата рівноваги або координації; сильний головний біль без певної причини, а також втрату свідомості або безпам`ятство.

Люди, які відчувають ці симптоми, повинні негайно звертатися за медичною допомогою.